Давайте после праздников: Долина отказалась съезжать из спорной квартиры

Певица Лариса Долина отказалась освобождать квартиру Полины Лурье до 30 декабря.

Артистка заявила, что съедет не раньше 5 января, рассказала ТАСС адвокат Светлана Свириденко. Ранее СМИ писали, что Долина не успевает вывести все свои вещи.

"Мы попросили передать нам квартиру 30-го числа, нам представители Долиной ответили отказом", - рассказала представитель Лурье.

Будет ли Лурье требовать принудительного выселения Долиной по решению Мосгорсуда, не уточняется.

25 декабря Мосгорсуд постановил немедленно выселить артистку Долину, ее дочь Ангелину и внучку из квартиры в столичном районе Хамовники, так как Лурье осталась без жилья.