В Петербурге проходит масштабная выставка "Русская традиция"

Уникальные костюмы, редчайшие образцы кружева и шитья, шедевры национальной живописи. В Санкт-Петербурге посетителей привлекает масштабная выставка "Русская традиция". Представлены более 650 произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Сенсацией стало точное определение автора известной картины "Кормилица с ребёнком".

В конце 19-го столетия такое, конечно, носили не все, но явно довольная своим образом девушка, да и сам автор Карл Вениг, как сейчас бы сказали, уловили тренд того времени.

"Опомнились, перейдя от абсолютно прозападной ориентации русского искусства к национальной художественной традиции. Естественно, возник и в архитектуре так называемый псевдорусский стиль, и русский стиль возник также и в живописи", - рассказал Григорий Голдовский, заместитель генерального директора по научной работе Государственного Русского музея.

Интерес к национальным корням и традициям не угасал, но сейчас исконно русское снова не просто музейные раритеты. Кокошники на пике популярности.

"Носят вот эти ободки, кокошники. Носят просто потому, что, наверное, их тянет к своему собственному выражению через нашу русскую национальную традицию. Это прекрасно", - отметила Алла Манилова, генеральный директор Государственного Русского музея.

Семья, Родина, домашний очаг и гостеприимство. Широкая русская душа нашла отражение в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. Пять веков и 650 экспонатов. На масштабной выставке - квинтэссенция национальных традиций из запасников музея.

"Сегодня люди часто слышат культурный код, духовные ценности. Выставка "Русская традиция" имеет шанс, опираясь на наше восхитительное, такое богатейшее художественное наследие, поговорить об этом с людьми, серьезно в этой атмосфере красоты и богатства русского таланта", - рассказала Алла Манилова.

Сенсация выставки - живописный шедевр "Кормилица с ребенком". Долгие годы автор был неизвестен. Научные сотрудники Русского музея подтвердили догадку искусствоведов. Это Алексей Венецианов - родоначальник бытового жанра в русской живописи. Здесь же работы братьев Маковских, знаменитая "Купчиха за чаем" Бориса Кустодиева и коллекция самоваров.

Детские игрушки с глубоким смыслом. Например, точный макет Свято-Троицкой Сергиевой лавры - своеобразный конструктор. Или тряпичные куклы, которыми можно было изобразить целую свадебную церемонию. Так, играючи, маленькие девочки узнавали о замужестве. И обрядах, которые дошли до наших дней.

Национальный колорит на выставке - это настоящая энциклопедия текстиля и русских костюмов. От Архангельска на севере до Воронежа на юге. Ткани отечественных мануфактур не уступали лионским шелкам. Здесь соседствует золотое шитье 18 столетия и современная "Крестецкая строчка" с многовековой историей. А коллекция кружева и ковров Русского музея - самая большая в мире. Передавая дух времени, как эти ажурные символы советской эпохи, русские традиции объединяют прошлое и настоящее.