Воробьев доложил Путину о развитии Подмосковья

Владимир Путин принял сегодня в Кремле губернатора Московской области. Андрей Воробьёв доложил президенту о ситуации в регионе.

Население Подмосковья растёт и уже составляет около девяти миллионов человек. В связи с этим местные власти продолжают реализацию крупных проектов по модернизации инфраструктуры. Строят крупные очистные сооружения и индустриальные парки. Продолжается программа газификации, на предприятиях широко внедряют робототехнику, а в сфере госуслуг - искусственный интеллект. Особое внимание уделяют поддержке участников и ветеранов СВО и их семей.

Путин По соцкоординаторам, которые работают с семьями и с самими ребятами: как организована работа, нормально?

Воробьёв: Их 80 у нас. Соцкоординаторы – это те, кто знает своих ребят, которые живут в том или ином уголке Подмосковья, и сопровождает их. Особенно серьезная нагрузка приходится тогда, когда человек реабилитируется после операции или есть сложности определенные. Но этот институт себя зарекомендовал, он есть. У нас в Фонд "Защитники Отечества" обратилось 35 тысяч человек за это время. Это много.

Путин Конечно. Но и надо обратить внимание на вопросы, которые больше всего волнуют самих ребят, которые вернулись из зоны боевых действий, и членов их семей. Это выплаты различного рода, это юридическая помощь, всякие другие меры поддержки. Я вас просил бы постоянно держать это под своим контролем.

Воробьёв: Постараемся сделать так, чтобы все семьи чувствовали нашу заботу.