"Уход очень красивый": Миронов, Хабенский, Аронова, Калягин и другие знаменитости пришли проститься с Алентовой

Сегодня, 29 декабря, в столице прощаются с прославленной актрисой Верой Алентовой. Артистка скончалась в возрасте 83 лет. По некоторым данным, причиной смерти стал острый инфаркт миокарда на фоне тромбоза.

Почтить память звезды легендарного фильма "Москва слезам не верит" явились не только многочисленные поклонники, но и знаменитые артисты. На траурном мероприятии были замечены Константин Хабенский, Александр Калягин, Карен Шахназаров, Виктория Исакова, Александра Урсуляк, Игорь Угольников, Александр Олешко, Мария Миронова и многие другие.

"Я восторгался, глядя на нее: и на экране, и в театре, и в жизни. Никогда я не слышал никаких скандалов, интриг, зависти. И уход очень красивый: она никого не обременила. Я пришел поклониться", - заявил Евгений Миронов Super.

Напомним, Вере Алентовой стало плохо на прощании с актером Анатолием Лобоцким 25 декабря. Ее на носилках вынесли с траурной церемонии. Говорят, медики констатировали клиническую смерть и пытались порядка двух часов откачать актрису. Однако все их усилия оказались тщетными.

Проблемы с сердечно-сосудистой системой у Веры Валентиновны возникли после коронавируса. Но, несмотря на солидный возраст, она играла в театре буквально до последнего дня своей жизни.