Крупный ритейлер снял с продажи напиток "Алоэ Вера"

Один глоток лимонада — в итоге ожог гортани. Производитель напитка "Алоэ Вера" явно не предупреждал покупателей о таком. Эту бутылку Денис купил по просьбе сына.

"Он вскрыл эту бутылку, вскрикнул, говорит - папа извини, я вылил на диван, говорит, что он начал разъедать рот. Я понюхал и как будто техническая жидкость чуть ли не с машины", - рассказал Денис Соболев, отец пострадавшего мальчика.

Мужчина говорит, у напитка был резкий химический запах, похожий на ацетон. Ребёнок успел сделать лишь маленький глоток, сразу почувствовал жжение и выплюнул. Сутки мальчика наблюдали, он пил много воды. Теперь Следственный комитет выясняет, как опасная партия вообще попала на прилавки. После анализа Роспотребнадзор обнаружил в составе напитка летучие органические соединения. Какие именно — не уточняют. Но такие вещества могут быть как естественными, так и техногенными — как аммиак, ацетон или бензол. Они способны вызывать головокружение, тошноту, раздражение дыхательных путей и аллергию.

"Мы должны продолжить последовательное распространение маркировки на все категории пищевых продуктов, потому что очевидно, как бы ни закончился этот инцидент, они неизбежно будут повторяться, и государство должно иметь возможность в любом виде продуктов питания сразу остановить реализацию любой опасной продукции", - отметил Олег Павлов, председатель Общественной потребительской инициативы и председатель общественного совета при Роспотребнадзоре.

По заявлению компании "Магнит", всю партию напитка сняли с продажи:

"Мы сняли с реализации продукцию "Алоэ Вера" и заблокировали продажу данного напитка на кассах во всех магазинах "Магнит", чтобы полностью исключить вероятность его покупки. В ближайшее время мы проведем лабораторные исследования и анализ этой продукции на предмет соответствия всем необходимым требованиям и нормам качества".

Но мы решили проверить, как это работает на практике. И вот — на полке тот самый лимонад со вкусом алоэ вера из той самой партии. Несмотря на заявления, одна бутылка здесь осталась. Видимо, её просто забыли убрать. Мы попытались её купить.

Система "Честный знак" после инцидента заблокировала продажу 138 тысяч бутылок "Алоэ Вера". Ограничения будут действовать, пока специалисты не подтвердят безопасность продукта.

"Касса просто не пропускает продукцию, у которой есть претензии регулятора – в данном случае у Роспотребнадзора. Продукцию с истекшим сроком годности, с нарушениями документации", - сообщил Реваз Юсупов, заместитель генерального директора ЦРПТ (оператор системы маркировки "Честный знак").

Система маркировки "Честный знак" позволяет в один клик остановить продажи опасной партии по всей стране. А если вы сами заметили нарушение — подайте жалобу, и качество продукции проверят.

Сейчас Роспотребнадзор уже приостановил работу завода "Вельта Пенза", где производили этот Aloe Vera. Пока идут экспертизы, в ведомстве рекомендуют россиянам не пить этот напиток. И просят сообщать, если увидите его на полках в магазинах — это поможет быстрее изъять остатки.