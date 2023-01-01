Легендарные часы Театра кукол имени Образцова отреставрировали

Сказка вернулась. Легендарные часы Театра кукол имени Образцова после реставрации наконец заняли своё место. Их не было дома почти два года.

Часы - ноу-хау советских инженеров - полвека удивляли горожан и туристов, каждый час рассказывая свою сказку под особую мелодию. Ни разу не реставрировались - в итоге дверцы перестали открываться, а музыка - звучать.

И в 2023-м их демонтировали, а летом уже этого отвезли в северную столицу, где за механизм и куклы взялись питерские мастера. Изношенные детали заменили на новые, созданные по историческим чертежам. И вот теперь дом, где живут сова, волк, кот, заяц и другие герои русских сказок, снова украшают фасад театра.