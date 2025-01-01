Осенний призыв официально завершен в России

Осенний призыв граждан на военную службу в 2025 году завершен. Об этом рассказали в понедельник, 29 декабря, в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие войска и воинские формирования призвано и направлено 135 тысяч человек. Большинство призывников зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

Те, кто уже отслужил установленный срок, своевременно уволены и направлены к местам проживания.

В 2025 году впервые призыв проводили с использованием Единого реестра сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.

В ноябре глава государства Владимир Путин подписал поправки в законодательство, в соответствии с которыми призыв на срочную военную службу с 1 января 2026 года будет вестись круглогодично. При этом отправка призывников к месту несения службы будет, как и прежде, проводиться дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

При этом президент высоко оценил уровень современной российской армии. Владимир Путин назвал ее "воеванной", подчеркнув, что таких Вооруженных сил нет больше ни у одного государства в мире.