Предводитель киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что во время своей поездки в США 28 декабря предложил американскому лидеру Дональду Трампу предоставить Украине гарантии безопасности на срок от 30 до 50 лет.

Как заявил Зеленский, "мы проговорили командами, а вчера утвердили с президентом США, что у нас будут гарантии безопасности сильные от США". Однако "это не навсегда".

В проектах документов, которые обсуждают стороны, речь идет о предоставлении Украине гарантий безопасности на 15 лет с возможностью пролонгации. Однако, по словам главы киевского режима, "хотелось бы, чтобы гарантии были более долгими". В связи с этим Зеленский попросил Трампа "рассмотреть возможность" изменить срок на 30, 40, 50 лет.

При этом утративший легитимность президент Украины заявил, что не намерен в случае объявления перемирия отменять военное положение и мобилизацию — это произойдет только после получения гарантий безопасности, которые "должны включать в себя мониторинг и присутствие партнеров и быть получены одновременно с договоренностями о завершении войны", сообщает украинское издание "Политика Страны".

Президент США Дональд Трамп после общения с Зеленским за закрытыми дверями заявил, что мирный план по Украине согласован на 95%, а сама встреча была "потрясающая". При этом американский политик подтвердил, что все еще "есть один или два очень сложных вопроса".

Американские СМИ тем временем утверждают, что украино-американские переговоры могут привести к первому за более чем пять лет телефонному разговору между президентом России Владимиром Путиным и предводителем киевского режима Владимиром Зеленским. Однако никаких намеков на возможность такого созвона от Москвы или Киева не поступало.