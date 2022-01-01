Российская армия взяла под контроль населенный пункт Диброва в ДНР.

Село освободили подразделения группировки войск "Запад", в ходе брифинга заявили в Минобороны России.

Диброва расположена на северном берегу реки Северский Донец к юго-востоку от города Красный Лиман. Этот населенный пункт уже находился под контролем российских сил в 2022 году. Сейчас удалось его вернуть.

личный состав 164-й и 169-й отдельных мотострелковых бригад получили поздравление от министра обороны России Андрея Белоусова.

"Воины-мотострелки в боях за свободу и независимость Донбасса неоднократно доказали, что являются достойными продолжателями традиций предков, защитивших мир от фашизма", - говорится в телеграмме.

За минувшие сутки бойцы "Запада" нанесли поражение четырем бригадам ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Красный Лиман, Подолы, Дробышево, Ильичевка ДНР, Глушковка Харьковской области и Купянск-Узловой.

Противник потерял более 210 военных, пять боевых бронированных машин, 21 пикап и пять складов боеприпасов.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили сразу четыре населённых пункта в ДНР - Димитров, Родинское, Артёмовку и Вольное.