Кремль анонсировал новый разговор Путина и Трампа: он состоится в ближайшее время

Владимир Путин и Дональд Трамп в ближайшее время вновь поговорят по телефону. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

По его словам, лидеры России и США обсудят итоги вчерашней встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

В Кремле отказались оценивать переговоры Трампа и Зеленского, потому что пока не знают как они прошли. Однако в Москве согласны с заявлением президента США, что мир стал "значительно ближе";



Говоря о возможности телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского, Дмитрий Песков заявил, что пока речи об этом не идет.