Вот что на самом деле происходит между Андреевой и Бондарчуком: заговорил близкий к паре человек

Недавно в Сети распространилась информация, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева воссоединились после расставания. Якобы супруги решили начать все сначала и, кроме того, продали квартиру в Брюсовом переулке в Москве за 200 миллионов рублей и купили жилье в другом месте.

Эту информацию прокомментировала Ксения Собчак. Отметим, что не так давно журналистка и режиссер присутствовали на одном мероприятии. Да и вообще говорят, будто светская львица входит в близкий круг артиста.

"Это не свежая информация. Но будем надеяться. А если и не будет ничего, то главное, что они остались в хороших отношениях", - отметила Собчак.

Популярная ведущая выразила сожаление, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева оформили развод. На протяжении долгого времени они считались одной из самых красивых и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе.

"Красивая была пара, жалко, конечно, что всё вот так. Мне кажется, это пример того, как нужно уметь интеллигентно расставаться. Идеальное расставание красивой глянцевой пары", - заключила Ксения в своем шоу.

Напомним, весной Паулина Андреева объявила о расставании с Федором Бондарчуком. Актриса и режиссер были вместе девять лет, почти шесть из которых — в официальном браке. Точную причину разрыва ни Бондарчук, ни Андреева не назвали. По слухам, артистка не смогла привыкнуть к образу жизни мужа, который много времени уделяет друзьям и любит вечеринки.