В странах Европы воцарилось "серьезное недовольство" тем, что главы государств активно залезают в карман своих налогоплательщиков ради продолжения боев на Украине. На это указал в понедельник, 29 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля счел очевидным то, что это недовольство нарастает, а значит, на следующих выборах нынешним европейским лидерам "будет очень нелегко".

Однако, комментируя предположение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что европейцы могут попросту "снести" своих политиков, Песков заявил, что "вряд ли у них есть такие права", поэтому "придется мириться с теми руководителями, которых они выбрали в прошлый раз", сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с действующими европейскими политическими элитами диалог маловероятен. Сегодня готовность к налаживанию контактов демонстрирует администрация США, и Россия ведет диалог с Белым домом. Владимир Путин выразил надежду на то, что это произойдет и с Европой – но не с нынешними политическими элитами.

При этом представитель Еврокомиссии Олоф Жилл отметил, что вероятность налаживания диалога между Евросоюзом и Россией пока остается гипотетической. В связи с этим чиновник отказался "спекулировать о том, кто может представлять ЕС на возможных будущих мирных переговорах".