Москвичам назвали самые морозные дни новогодних каникул

Ночь пятницы, 2 января, будет самой холодной за предстоящие длинные новогодние каникулы. Об этом предупредила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Как рассказала эксперт "Известиям", в первых числах января погода будет облачной, с небольшим снежком. В новогоднюю ночь в Москве ожидается 13−15 градусов ниже нуля, по области — до 18 градусов мороза.

Днем 1 января температура составит около минус 10 градусов, в Подмосковье — до минус 14 градусов. Еще морознее будет в столице и области во второй день 2026 года: 14-16 градусов мороза и минус 19 градусов соответственно.

Однако уже 3 января прогнозируется потепление, днем будет всего один-шесть градусов ниже нуля, а в центре Москвы — около нуля. К 4 января в отдельных районах условия будут близки к оттепели.

Ранее метеоролог Михаил Леус рассказал, что серия "ныряющих" циклонов привела к существенному понижению атмосферного давления в Москве и Санкт-Петербурге — на 19-21 единицу ниже нормы. Эксперт призвал граждан быть внимательнее к своему здоровью с учетом сниженного атмосферного давления.

Погода преподносит сюрпризы жителям многих российских регионов. На Дальнем Востоке — снегопады, метель и гололедица. На Камчатке за сутки выпало больше месячной нормы осадков. В то же время на юге России бушует шторм. В Сочи повалены деревья, оборваны линии электропередачи, задержаны авиарейсы.