Вооруженные силы Украины (ВСУ) в первый раз приняли участие в отработке механизмов коллективной безопасности Североатлантического альянса. Такое заявление распространил в понедельник, 29 декабря, украинский Генштаб.

По сообщению ведомства, в учениях НАТО, проводившихся в локациях по всей Европе, участвовали около 1500 военных и гражданских специалистов.

Особое внимание было уделено сухопутным операциям с интеграцией и отработкой слаженных действий на нескольких уровнях, что соответствует стратегии блока по созданию взаимосвязанных и адаптивных сил, цитирует сообщение украинского Генштаба РИА Новости.

Между тем эксперты утверждают, что поддержка со стороны НАТО оказала украинской армии медвежью услугу. По словам специалистов, попытки Североатлантического альянса превратить Вооруженные силы Украины в "миниатюрную европейскую армию" возымели противоположный эффект.

Россия тем временем использует опыт спецоперации для модернизации и повышения эффективности своей армии. Российский лидер высоко оценил ее нынешний уровень. Владимир Путин назвал армию России "воеванной", подчеркнув, что таких Вооруженных сил нет больше ни у одного государства в мире.