В Госдуме опровергли планы запретить рекламу в Telegram

Идей и планов запрещать рекламу в Telegram у Государственной думы нет. В этом заверил в понедельник, 29 декабря, зампред думского комитета по информационным технологиям Антон Горелкин.

Как написал парламентарий в своем Telegram-канале, этот мессенджер стал одной из первых платформ, которая поддержала закон о маркировке интернет-рекламы. Сейчас Telegram предлагает довольно богатый выбор: от официальной рекламной платформы до размещений у инфлюенсеров, в чат-ботах и приложениях.

В этом контексте Горелкин поспешил развеять сомнения "в безоблачном будущем иностранных площадок", которые испытывают крупные рекламодатели при планировании бюджетов на 2026 год. Депутат отметил, что в ряде случаев опасения носят оправданный характер, но что касается Telegram, запрещать рекламу в нем российские законотворцы не собираются.

Ранее Горелкин рассказал, что в России ответственность за использование VPN грозит лишь тем, кто использует такие сервисы для совершения преступлений. Идти по пути Дании, которая выбрана "в качестве тестового полигона" для проработки инициативы о штрафах за использование VPN, наша страна не намерена.

Также в Госдуме заверили, что Telegram в России не заблокируют до тех пор, пока все каналы не переедут в российский мессенджер MAX. Глава профильного комитета Сергей Боярский отмечал, что неправильно было бы заблокировать Telegram по принципу "взять и отключить", лишив людей возможности получать новости из того источника, к которому они привыкли.