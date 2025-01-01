Радио Судного дня удивило накануне Нового года

Радиостанция УВБ-76, известная также как радио Судного дня, вновь вышла в эфир в понедельник, 29 декабря, после продолжительного перерыва.

За три дня до Нового года "Жужжалка" передала сообщение с загадочным словом "Перелаз". Подписчики Telegram-канала, который отслеживает активность радиостанции, предполагают, что это может означать переход из 2025 в 2026 год: "Перелазим из этого года в следующий".

УВБ-76 вещает на частоте 4625 кГц с 1970-х годов. Большую часть времени радиостанция транслирует маркер канала, который звучит как короткий жужжащий сигнал. Иногда в эфире раздаются голосовые сообщения на русском языке – отдельные слова или короткие фразы. При этом неизвестно, кто и с какими намерениями транслирует сигнал.

1 декабря радио Судного дня предварило приезд спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву сообщением "зоопарк", а также выдало в эфир сообщения "Плюшоввод", "Утюгонит" и "Поддержка".