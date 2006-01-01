Северные сияния могут озарить небо над Россией в новогоднюю ночь

Вспышки вспышки на Солнце, зафиксированные в ночь на 29 декабря, могут привести к полярным сияниям в новогоднюю ночь. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Как отмечают ученые, "вопреки всем прогнозам Солнце сумело создать интригу на новогодние праздники". Еще днем ранее вероятность встретить новогоднюю ночь под северными сияниями была минимальной, а сейчас появились заметные шансы.

Наиболее велика вероятность появления северного сияния в ночь с 31 декабря на 1 января — в Мурманской, Архангельской, Ленинградской областях и Карелии, говорится в Telegram-канале лаборатории.

В ноябре "Роскосмос" предоставил уникальную возможность — понаблюдать, как выглядит северное сияние из космоса, с высоты 400 километров над Землей. На завораживающей съемке, которую провел с борта Международной космической станции космонавт Олег Платонов, хорошо были видны огни городов, обширные облака и даже вспышки молний, а над всем этим — яркое свечение Авроры.

Ученые предупредили, что в канун Рождества (6 января) 2006 года Солнце, Венера и Марс практически сольются на небе, образовав своеобразную Вифлеемскую звезду. Тогда же в окрестностях Солнца должен появиться Меркурий. Апофеозом "солнечного парада планет" станет практически ровная ромбовидная конфигурация.