Шесть диверсионных групп направили ВСУ в Купянск. Им поставлена цель – постановочная съемка установки флага Украины на территории, подконтрольной ВС России.

Как сообщили в Минобороны, российским военнослужащим в Купянске сдался боевик ВСУ Валерий Соколенко. Он рассказал, что командование ВСУ направило его в Купянск в составе одной из шести групп. Им поставлена цель – провести видеосъемку постановочной установки украинского флага.

Видеозапись вывешивания флага на подконтрольной российским подразделениям территории киевский режим намерен использовать в дальнейшем в своих пиар-акциях, передает ТАСС. Ранее на фоне стелы у въезда в Купянск снял видео Владимир Зеленский.