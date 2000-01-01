Долгое падение в бездну и одинокая смерть в Новый год: что на самом деле сгубило Криса Кельми

Крис Кельми создавал хиты на века, аккомпанировал легендарным постановкам "Ленкома", выступал на одной сцене с Китом Ричардсом. А умер в полном одиночестве, причем 1 января, в день, когда все мы начинаем новый отсчет, особенно верим в лучшее и строим грандиозные планы. Поклонникам до сих пор горько вспоминать, как закончил свой земной путь некогда блестящий и успешный музыкант. Криса Кельми нет в живых уже 7 лет.

Он родился 21 апреля 1955 года в Москве в семье метростроевцев. Сыновей в семье было двое – Анатолий, ставший впоследствии Крисом (уж очень ему нравился "Солярис" Андрея Тарковского), и старший Валентин. Родители считали, что мальчишки непременно должны быть постоянно чем-то заняты. Толю отец в четыре года отвел сначала на футбольное поле, а потом в теннисную школу. Кельми тренировался под руководством Шамиля Тарпищева, входил в состав юношеской сборной и в тройку лучших теннисистов Москвы. Мама же хотела для детей гармоничного развития, так что Анатолий с пяти лет еще и занимался с репетитором на фортепиано, а затем параллельно с общеобразовательной школой окончил музыкальную – имени И. Дунаевского.

Первый музыкальный коллектив "Садко" Крис создал в 15 лет. Но тут вмешался отец. Он рассудил, что музыкант — не профессия. Так что Кельми поступил в Московский институт инженеров транспорта, потом в аспирантуру, действительно строил тоннели в Краснодарском крае. Но страсть к музыке никуда не ушла.

Во времена учебы Кельми вместе с Александром Ситковецким создал группу "Високосное лето", в которой играл на синтезаторе и пел. Крис выходил на сцену в черном гимнастическом костюме, на котором был нарисован светоотражающий скелет, чем поражал публику. Состоялись триумфальные выступления "Високосного лета" на первых рок-фестивалях в Таллине и Черноголовке. И все же в 1979 году коллектив распался, а Кельми примкнул к новой группе Ситковецкого – "Автограф".

Уже в 1980-м к "Автографу" пришла всесоюзная слава. Это случилось после искрометного выступления коллектива на рок-фестивале в Тбилиси. Начались записи композиций на студии "Мелодия" и гастроли, в том числе и зарубежные. Но Кельми в том же году с "Автографом" распрощался. В 80-е он все-таки поступил в Гнесинку и отучился на эстрадном отделении, получив диплом пианиста.

Тогда же Крис принял предложение худрука "Ленкома" Марка Захарова и основал при театре свою новую группу – "Рок-ателье". Она участвовала в создании легендарной постановки "Юнона и Авось" и других проектах "Ленкома".

Возможность выезжать с театром на гастроли за рубеж помогла Кельми осуществить большую мечту. Известный модельер Пьер Карден, восхищенный парижской премьерой рок-оперы "Юнона и Авось", захотел сделать каждому из музыкантов что-то приятное. Крис пожелал отправиться на концерт группы Telephone, там его представили "роллингу" Киту Ричардсу. Музыканты устроили джем-сешн, а Ричардс воскликнул: "В СССР есть рок!"

С "Рок-ателье" у Кельми вообще связано немало значимых моментов. Группа выступила в передаче "Утренняя почта", что по тем временам было настоящим прорывом. Затем был собран и записан хор 20 с лишним знаменитостей с песней "Замыкая круг", получившей оглушительную популярность. Уже покинув "Ленком", коллектив записал песню "Ночное рандеву", звучавшую потом, как говорится, из каждого утюга.

А в начале 90-х Кельми первым из отечественных музыкантов получил приглашение от американского канала MTV и отправился в Атланту. Канал снял и показал клип на песню Криса "Старый волк".

Эффектный, обаятельный и талантливый Крис всегда вызывал повышенный интерес у противоположного пола, но официальная жена у музыканта была одна. С Людмилой Крис состоял в браке 30 лет, в семье появился сын Кристиан. Пару считали чуть ли не идеальной, но со временем отношения разладились. Супруги не развелись, но начали жить врозь, большую роль в этом сыграл алкоголь, которому было отведено значительное место в жизни артиста.

В 2000-х годах Крис Кельми все больше времени проводил в компании бутылки и все реже у пианино. Новых хитов он уже не выдавал, появлялся в основном на концертах, посвященных музыке 80–90-х, телевизионных программах на тему ретро. Артист выглядел все хуже и все чаще становился героем скандальных публикаций в прессе.

В 2017 году артиста уговорили пройти лечение и реабилитацию в Таиланде. Там же в тот момент находились еще две звезды отечественного шоу-бизнеса – Дана Борисова и Евгений Осин. Но эта затея провалилась. Кельми всего на полтора месяца пережил собрата по несчастью Евгения Осина, которого тоже не спасло обращение в тайский центр.

1 января 2019 года Крис Кельми скончался в одиночестве в собственном доме в Подмосковье. Накануне к нему неоднократно приезжали медики, которым музыкант жаловался на плохое самочувствие. Сначала в качестве причины смерти называли остановку сердца, затем заговорили о хроническом заболевании. Но, как признались близкие Кельми, его убила невостребованность, как и многих других великих артистов.



Крису было 63. За свою жизнь он написал более 200 музыкальных произведений. Тело артиста кремировали, как он и хотел. Где похоронили артиста до сих пор доподлинно не известно.