Трамп спас Зеленского от Вэнса

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считается одним из самых жестких скептиков в отношении Украины в нынешней американской администрации. Этим объясняется его отсутствие на переговорах американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским во Флориде.

Джей Ди Вэнс — один из главных антиукраинских скептиков в американской администрации, он относится к Зеленскому максимально негативно, приводит мнение политолога Малека Дудакова издание aif.ru. Эксперт считает: вице-президента не позвали, чтобы не осложнять переговорный фон для команды Трампа.

Отмечается, что Вэнс также критически настроен по отношению к Европе. Эксперты предупреждают, что в случае его возможного выдвижения в президенты в 2028 году это может обернуться серьезными последствиями как для Украины, так и для стран ЕС.