Президент Южной Кореи объявил о скором улучшении отношений с Россией

Отношения Москвы и Сеулу могут измениться к лучшему уже в ближайшей перспективе. Такое мнение высказал в понедельник, 29 декабря, президент Республики Корея Ли Чжэ Мён.

Как заявил политик, "похоже, что уже скоро отношения с Россией улучшатся". РИА Новости уточняет, что этот комментарий был сделан в доброжелательной манере.

В июле президент Южной Кореи уже изъявлял интерес к быстрому улучшению отношений с Россией, а также с Китаем. Политик заявил, что его страна идет к восстановлению "благотворительного цикла мира и экономического роста", однако будет поддерживать "готовность к провокациям".

МИД Южной Кореи отмечал, что нельзя исключать возможность улучшения отношений с Россией по окончании ее спецоперации, поскольку тогда "пространство для нашей дипломатии увеличится". Однако Сеул планирует сначала понаблюдать, как будет развиваться "процесс послевоенного устройства".