Командующий армией Швейцарии признал ее бессилие

Армия Швейцарии не в состоянии защитить страну от широкомасштабного нападения. С таким заявлением выступил командующий швейцарскими вооруженными силами генерал-лейтенант Томас Зюссли.

Как заявил генерал изданию Neue Zurcher Zeitung, армия готова отразить нападения на критическую инфраструктуру, оказать поддержку в киберсфере. Однако отразить угрозы извне или широкомасштабное нападение войска не могут. По данным Зюссли, в чрезвычайной ситуации только треть всех солдат была бы полностью вооружена.

Генерал также заявил: представление о том, что нейтралитет автоматически защищает страну от нападений, неверное. Зюссли подчеркнул, что нейтралитет имеет ценность только тогда, когда его можно защитить оружием. В завершение генерал по традиции заявил, что некие россияне занимаются кибератаками в отношении Швейцарии – как всегда, не приведя никаких доказательств.