76-летний Валерий Леонтьев расстался с американской женой и вернулся в Россию

Валерий Леонтьев три года назад переехал из России в США. Певец поселился в доме жены в Майами. Супруга артиста Людмила Исакович владеет бизнесом в Америке.

Вскоре после отъезда Леонтьева поползли слухи, что он уходит на пенсию и больше не будет гастролировать. Но в прошлом году исполнитель хита "Казанова" внезапно приехал на закрытую вечеринку во Франци, а после появился на фестивале "Новая волна", куда его пригласил Игорь Крутой.

Теперь выяснилось, Валерий Леонтьев в декабре снова вернулся в Россию. Певец расстался с женой-американкой почти на месяц. В Москве артист поселился в своей квартире, на ближайшую неделю у него запланировано несколько выступлений. По слухам, Леонтьев заработает на корпоративах не менее 60 миллионов рублей.

Отработав заказы в Москве, Валерий отправится в Таиланд. Там у него запланировано грандиозное выступление для российских поклонников. Поговаривают, что за концерт в жаркой стране ему заплатят около 30 миллионов рублей.

Напомним, что Валерий Леонтьев дает не больше одного концерта в день из-за проблем со здоровьем, в 76 лет организм певца может не выдержать высокой нагрузки. Как пишет 7Дней, райдер у звезды скромный — минеральная вода без газа, стол, зеркало, лампа, фрукты, бутылка 18-летнего виски, гладильная доска, вешалка и салфетки.