Путин провел в Кремле совещание с военными. Главные заявления

Владимир Путин провел в Кремле совещание с военными. Главный вопрос - развитие обстановки в зоне специальной военной операции.

Верховный Главнокомандующий заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова, а также командующих группировками войск о результатах выполнения задач находящимися в их подчинении соединениями и воинскими частями.

Обсуждались также планы на ближайшую перспективу. Владимир Путин поручил продолжать выполнение задач спецоперации в соответствии с замыслами и планами Генштаба. В частности, группировки "Восток" и "Днепр" должны развивать наступление для освобождения города Запорожье. А полосу безопасности вдоль границ России и Украины необходимо расширить.

Также в ходе совещания было объявлено об освобождении населенного пункта Лукьяновское в Запорожской области. Об этом сообщил командующий группировкой "Днепр" Михаил Теплинский. По его словам, близится к завершению операция по установлению полного контроля над Приморским, от которого до города Запорожья около 15 километров. Владимир Путин поставил задачу Группировкам "Восток" и "Днепр" продолжить наступление для освобождения города Запорожье.