В Москве простились с Верой Алентовой. Как это было

На Тверском бульваре - непривычная тишина, грусть. И море цветов. Для нее - несравненной, сильной, талантливой. Вера Алентова служила театру имени Пушкина 60 лет. Исключительная верность - себе, семье и профессии. Каждая ее новая роль становилась событием. Люди шли на Алентову. Теперь идут проститься и признаться в любви.

Дочь актеров, она дебютировала на сцене в нежном возрасте - тогда рядом была мама. А потом обрела любимого супруга - выдающегося режиссера Владимира Меньшова. Она стойко переживала его уход. Именно в его фильмах сыграла такие разные и тонкие роли. Целое созвездие образов в фильме "Ширли-мырли". А также Катя в оскароносной картине "Москва слезам не верит".

"Она останется в наших сердцах. И не только у нас в России, но и во всем мире. Это великой красоты человек", - отметил Александр Михайлов, народный артист РСФСР.

Одни восхищались ее смелостью, другие завидовали уникальным природным данным, таланту и высокому стилю. За ее строгим взглядом и прямой спиной скрывались самые теплые чувства.

"Вера Валентиновна была нежнейшим человеком. Нежнейшим! То, как она умела невероятно поддержать и сказать одним словом, после чего тебе действительно хотелось двигаться дальше", - говорит Виктория Исакова, заслуженная артистка России.

О том, что стояло за этой внутренней силой, знали только самые близкие. В последней режиссерской работе Владимира Меньшова - "Зависть богов" - Вера Алентова бесподобна. Этот фильм стал красивым и страстным признанием. Во время прощания с партнером по этому фильму - Анатолием Лобоцким - Вере Алентовой стало плохо с сердцем. Из театра Маяковского ее доставили в больницу, откуда она уже не вышла. Дочь Юлия признается: ее мама никому не хотела быть обузой и мечтала уйти именно так - с благородством и достоинством.

"Ей в последнее время было тяжело ходить по лестнице, не держась за руку или за перила. Но она поняла, что стоят журналисты и смотрят на нее. И она взлетела по этой лестнице, как будто ей 20 лет. В этом была вся она! Она взлетела! И ушла", - продолжает Юлия.

Зрители в тот же вечер устроили у театра имени Пушкина народный мемориал. Сегодня, во время прощания, многие по-прежнему говорят с ней как с живой.

"Она стала воплощением времени. Воплощением образа советской женщины, русской женщины. И на этом образе выросли миллионы людей", - сказал Евгений Писарев, заслуженный артист России, художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина.

Она действительно была уникальной. Неподражаемой. Актрисой, получившей свои последние аплодисменты. Вера Алентова упокоилась на Новодевичьем кладбище рядом с любимым супругом.