Путин поблагодарил находящихся на фронте бойцов

Владимир Путин обратился со словами благодарности к бойцам, находящимся на фронте. Верховный Главнокомандующий провел совещание по ситуации в зоне специальной военной операции.

Глава государства подчеркнул, что решающая роль в успехах в зоне СВО принадлежит солдатам и офицерам ВС России. Освобождая землю Донбасса, они ежедневно проявляют мужество и героизм, рискуют собой.

Президент обратился напрямую к российским бойцам, отметив, что они, безусловно, служат примером служения Отечеству, выполняя боевые задачи на благо великой России. Путин поздравил российских бойцов с наступающим Новым годом и поблагодарил за доблестную службу, передает пресс-служба Кремля.