Раскрыт хитрый план Ларисы Долиной: вот что задумала потерявшая квартиру певица

Лариса Долина переживает очень тяжелое время. Верховный суд поставил точку в громком деле, сохранив право собственности на ее роскошную квартиру в Хамовниках за Полиной Лурье. А на прошлой неделе Мосгорсуд еще и вынес решение о принудительном выселении певицы из жилплощади.

Это стало ударом для артистки. Она не только потеряла свою любимую квартиру, но и лишилась поддержки публики. На фоне жилищного скандала от Ларисы Александровны отвернулись поклонники. В Сети делают оскорбительные мемы с певицей, а во время концертов зрители встречают исполнительницу хита "Погода в доме" жидкими аплодисментами и неодобрительным гулом.

На этом фоне Долина выпустила новую композицию. Трек с названием "Последнее прощай" пропитан болью. В песне рассказывается трагичная история расставания. Композиция заставила многих задуматься о том, что чувствует сейчас певица. Однако психолог Валентин Денисов-Мельников уверен, что в этом и был хитрый план Ларисы Александровны. Якобы грустными мелодиями певица пытается вернуть любовь публики.

"Говорят, что уровень нелюбви к ней резко вырос. Поэтому написать что-то трогательное, чтобы затереть негатив, сейчас вполне разумно. Это соответствует ее нерадостному, возможно, слегка депрессивному настроению. Все складывается неблагоприятно для нее. Сейчас было бы большим диссонансом писать веселые песни", — объяснил эксперт "Абзацу".

Напомним, Лариса Долина попала в скандал после того, как продала свою квартиру, а деньги отправила мошенникам. Артистка, поняв, что ее обманули, стала судиться с новой собственницей, не желая отдавать недвижимость.