Жителей Калининграда предупредили о шторме

Шторм обрушится на Калининградскую область, предупредили метеорологи. С утра вторника, 30 декабря, ожидается усиление ветра до 25-28 метров в секунду.

Как передает Telegram-канал Amber Mash, сейчас в регионе также сильный ветер. По словам очевидцев, на набережной Зеленоградска от порыва ветра шатаются кабины на колесе обозрения. По данным синоптиков, ветер достигнет штормовых значений к 6-10 часам утра.

Ранее о ненастной погоде предупредили жителей Краснодарского края, Крыма и республик Северного Кавказа. А жителям Центрального федеральном округе пообещали на Новый год морозную погоду - до минус 12-18 градусов в новогоднюю ночь.