Тамара Глоба назвала самые опасные даты 2026 года: события этих дней затронут всех

Тамара Глоба представила прогноз на будущий год. 2026-й будет не самым простым, астролог предупреждает, что всем следует обратить вниманием на некоторые даты. В эти дни произойдет что-то важное.

В год Красной огненной лошади удача улыбнемся прирожденным лидерам, многие называют 2026-й — годом больших перемен. Глоба напомнила, что даже Вольф Мессинг в своем пророчестве упоминал 26 февраля 2026 года. Якобы в этот день "соединятся ведущие лидеры".

"Это даже не день, а период 20-х чисел — от 20 до конца. Как раз тогда, когда начнется парад планет. Если в этот день состоится договор, то он будет не совсем стабильным. Если решения примут до полудня, то его смогут нарушить, поэтому лучше заниматься всем после полудня — соглашения будут надежными", — пояснила астролог в студии "Прямого эфира".

Кроме того, зимой нам предстоит пережить еще четыре важные даты. 3 января над Москвой взойдет Волчья Луна — это будет первое полнолуние годы, когда многие окажутся перед жестким выбором. Особое внимание Глоба советует обратить и на 10 января — это период жесткого противостояния планет с Юпитером.

"20 января — произойдут перемены, которые касаются нашей страны. Они пройдут в позитивном ключе", — сообщила астролог.

17 февраля в европейских странах будут наблюдать солнечное затмение. Явление принесет с собой важные перемены, которые затронут всех европейцев, отметила Глоба.