ВСУ попытались атаковать госрезиденцию президента России в Новгородской области

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря ВСУ предприняли атаку беспилотниками на госрезиденцию президента России в Новгородской области. Уничтожен 91 БПЛА.

Сведений о пострадавших и ущербе нет.

Как уточнил глава внешнеполитического ведомства, которого цитирует ТАСС, объекты и время ответного удара уже определены.

При этом Лавров добавил, что переговорная позиция России будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма. Из переговорного процесса Москва выходить не намерена.