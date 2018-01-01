Брижит Бардо похоронят на кладбище для собак

Французская актриса Брижит Бардо умерла 28 декабря. Ей был 91 год. Родные согласились исполнить последнюю волю кинолегенды. Актриса не будет упокоена на городском кладбище, ее похоронят в необычном месте. 

Брижит Бардо еще при жизни говорила, что видит свою могилу в саду около моря недалеко от ее дома в Сен-Тропе. Там похоронены все домашние животные актрисы. "Она этого желала, — упокоиться рядом с теми, кого она любила, со своими животными", — сообщила подруга Бардо.

Так же звезда кино понимала, что ее дом многие годы собирал толпы поклонников, из уважения к ним Бардо решила, что могила должна быть доступна всем. "Я ценю аспект паломничества, поэтому буду похоронена в саду. Я выбрала небольшое место, близкое к морю. Формальности уже улажены. Конкретное место утверждено властями — оно вне поля зрения, но недалеко от могил на моем кладбище домашних животных", — цитирует интервью актрисы 2018 года Daily Mail.

Напомним, что за свою многолетнюю карьеру Бардо снялась в 48 картинах, участвовала в многочисленных музыкальных программах и записала порядка 80 песен. В юности Брижит занималась балетом. В кино пришла в 1952 году и вскоре стала секс-символом, этот статус ей принес фильм Роже Вадима "И Бог создал женщину". 

С начала 1970-х годов Бардо активно боролась за права животных, основала и возглавила фонд защиты животных своего имени. В конце 2018 года Бардо поддержала движение желтых жилетов, недовольных повышением цен на бензин и политикой Эммануэля Макрона в целом. Она также заявила, что правительство игнорирует все ее просьбы о помощи в борьбе за права животных.