Февральская перепалка с президентом США Дональдом Трампом тяжело далась украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Он так и не отошел от травмы, заявил неназванный европейский чиновник газете Politico.

По словам источника издания, Зеленский до сих переживает свою провальную встречу с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне. в феврале. Поэтому он ищет видимой поддержки европейских лидеров.

28 февраля Зеленского отчитали в Белом доме, куда глава киевского режима приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Дональд Трамп требовал от украинского лидера согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина.