Правительство утвердило план реализации Стратегии семейной и демографической политики

Правительство утвердило план мероприятий по реализации Стратегии семейной и демографической политики. Об этом заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
Как отметила вице премьер Татьяна Голикова, основные меры по поддержке семей будут направлены на повышение доступности жилья. Готовятся предложения по модернизации существующих жилищных программ, чтобы поддержать многодетность. Планируется запустить "семейный" рейтинг крупнейших российских работодателей - то есть таких предприятий и организаций, где условия труда направлены на успешное совмещение воспитания детей и карьеры. В целом Стратегия включает в себя восемь блоков.
"Усилим меры государственной поддержки родителей – и, конечно, многодетных – с учетом их потребностей. Будем и дальше развивать инфраструктуру здравоохранения, повышать доступность и качество медицинской помощи для маленьких граждан, их мам и пап. И тех, кто только готовится к появлению малыша. Продолжим делать все необходимое, чтобы у детей по всей стране, включая сельскую местность, с самого раннего возраста были возможности получать хорошее образование, заниматься спортом, посещать различные кружки, секции. А у их родителей – совмещать воспитание ребёнка и карьеру", - сказал Мишустин.