Правительство утвердило план реализации Стратегии семейной и демографической политики

Правительство утвердило план мероприятий по реализации Стратегии семейной и демографической политики. Об этом заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Как отметила вице премьер Татьяна Голикова, основные меры по поддержке семей будут направлены на повышение доступности жилья. Готовятся предложения по модернизации существующих жилищных программ, чтобы поддержать многодетность. Планируется запустить "семейный" рейтинг крупнейших российских работодателей - то есть таких предприятий и организаций, где условия труда направлены на успешное совмещение воспитания детей и карьеры. В целом Стратегия включает в себя восемь блоков.