Белый дом назвал состоявшийся разговор Трампа и Путина "положительным"

Белый дом сообщил, что у Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся телефонный разговор, передает ТАСС.

Разговор этот, а шел он об Украине, американская администрация назвала "положительным".

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и США обсудят итоги вчерашней встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В Москве при этом согласились с заявлением президента США, что мир стал "значительно ближе".

Прежде помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что Трамп убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине, а Путин согласился с предложением Трампа продолжить работу по урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп.