МИД: ЕС и НАТО готовят европейцев к военному столкновению с Россией

Страны ЕС и НАТО действуют все более агрессивно, однако Москва сделает все, чтобы безопасность России была обеспечена на 100%. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Замглавы МИД также вскрыл суть политики руководства Евросоюза и НАТО. По словам Грушко, она заключается в создании условий для военного столкновения с Россией.

Грушко также предупредил, что Россия ответит на ограничения передвижения российских дипломатов в странах ЕС. Дипломат напомнил, что в Брюсселе требуют уведомления о перемещении российских дипломатов в пределах шенгенской зоны из одной страны в другую, передает ТАСС.