Сбежавший из России Даня Милохин едва сводит концы с концами: зарплаты курьера не хватает

Даня Милохин сбежал из России два года назад. Блогер жил в США, но вскоре переехал в Дубай. В Эмиратах тиктокеру приходится несладко, соцсети больше не приносят Дане хороший доход, чтобы прокормить себя и невесту блогер работает курьером в доставке еды.

При этом в своем аккаунте Милохин регулярно делится кадрами, демонстрирующими роскошный образ жизни. Недавно он отдохнул с Дарьей Зеленской в горном шале. Не скупится Даня и на подарки для возлюбленной. В целом, создается впечатление, что он ни в чем не нуждается.

Но Милохин признается, что на самом деле он едва сводит концы с концами и хватается за любую работу. На одну зарплату курьера Даня не может прокормить себя и невесту, поэтому он устроился в ресторан, где трудится официантом.

Милохин даже опубликовал фото из заведения. На снимке он позирует в рабочей форме и перчатках, полируя бокал. Подробности о новом занятии Даня пообещал раскрыть позже. Блогер призывает своих подписчиков не стыдиться работы, мол, любой труд — это хорошо. Гораздо хуже сидеть без денег, но брезговать идти в официанты или курьеры.

Отметим, что не раз Милохин выражал сожаление по поводу утраченных связей с Россией. Но при этом Даня говорит, что возвращаться пока не планирует.