Появились кадры освобождения Степногорска в Запорожской области

Российская армия в ответ на вражеские атаки по гражданской инфраструктуре на территории нашей страны продолжила нанесение ударов по украинским тылам. Этой ночью "Герани" и ракеты работали в Одессе и Харькове по объектам, используемым ВСУ в своих целях. Одно из предприятий повреждено в Запорожье.

А в зоне спецоперации российские подразделения продвигаются вперед. Сегодня стали известны новые подробности взятия под контроль Димитрова и Степногорска.

Это как раз кадры освобождения Степногорска в Запорожской области. Ставропольские десантники группировки "Днепр" действовали дерзко и слаженно. Засевших в подвалах радикалов уничтожали, забрасывая их рюкзаками со взрывчаткой. Активно помогали расчеты беспилотников - вели разведку, поражали живую силу и технику, сбивали вражеские дроны.

А бойцы группировки "Центр" рассказали подробности взятия 27 декабря под полный контроль Димитрова в ДНР - важнейшего укрепрайона неонацистов. Наши штурмовые подразделения ударно поддержали артиллерия и беспилотная авиация. Боевики пытались вырваться из котла, но безуспешно.

Тем временем приближение Нового года ощущается даже на передовой. Штурмовики группировки "Восток" получили праздничные продуктовые наборы от Минобороны, а также открытки и письма с поздравлениями. Их на линию боевого соприкосновения доставили беспилотниками. Подарки закрепили на квадрокоптеры, которые точно направили на наши позиции, и бойцы забрали доставленные грузы. Несмотря на сложную обстановку, в полевых укрытиях уже установлены елки.