Представлены новые герои СВО

Новые примеры героизма наших военнослужащих в ходе СВО. Ефрейтор Эдуард Правилов после доставки боеприпасов на позиции артиллерии, возвращаясь в исходный район, получил информацию о раненом бойце. При подъезде Эдуард заметил вражеский беспилотник и уничтожил его. А затем оказав первую помощь пострадавшему, организовал его эвакуацию.

Рядовой Арарат Согоян с сослуживцами при проведении ротации попал под атаку ударных дронов ВСУ. Двое военнослужащих были ранены. Арарат оказал им медпомощь и вывез в безопасное место, чем спас жизни боевых товарищей.