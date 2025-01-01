Путин подписал указ о призыве 2026 года

Определена норма призыва россиян на военную службу в 2026 году. В военные части в наступающем году отправится 261 тысяча человек. Указ подписал президент России Владимир Путин.

В ноябре 2025 года были внесены поправки в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе". В соответствии с ними, призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, проводится в течение календарного года.

Как поясняется в сообщении Минобороны России, в этот период будут проводиться заседания призывных комиссий, призывники будут проходить медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор. Что же касается отправки призванных к местам прохождения воинской службы, то она будет происходить, как и раньше, два раза в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.