Виктор Логинов сделал шокирующее заявление на фоне скандала с женой: вот что он сказал

Актер из сериала "Счастливы вместе" Виктор Логинов разводится в четвертый раз. Молодая жена обвинила артиста в избиении и измене. Мария Гуськова опубликовала видео, в котором со слезами на глазах призналась, что долго терпела неподобающее поведение мужа.

"Я устала биться за человека, который этого не достоин. Я развожусь! Я подала на развод! Я требую от своего мужа подписать заявление", — заявила Мария.

По словам Гуськовой, муж не дает ей развод, но продолжает изменять. Девушка уже обратилась в суд, но надеется, что актер согласится все уладить без долгих разбирательств.

Одной из главных претензий Марии к Виктору является препятствие развитию ее карьеры. По словам Гуськовой, из-за Логинова она не могла ходить на кастинги и посещать светские мероприятия. Как утверждает Мария, долгое время муж шантажировал ее разводом.

"Если человек с грязью, от него будет вонять всю жизнь, пока он сам себя не отмоет. А отмывай его, не отмывай — без его желания все равно заляпается", — рассуждает Мария.

Артист отказывался от комментариев на эту тему, но все же не смог сдержать эмоций. Виктор сделал шокирующее заявление. По его словам, у Гуськовой ментальные проблемы, которые требуют лечения.

"Я хочу сказать о том, что Мария Гуськова — психически нездоровый человек. И за подробностями вы можете обратиться к ней. И да, мы разводимся, конечно", — сообщил RTVI Логинов.