Ремонтники восстановили энергоснабжение ЗАЭС по двум линиям

Внешнее энергоснабжение Запорожской атомной электростанции восстановлено по двум внешним линиям. Подается энергия по линии "Ферросплавная-1", сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Скорейшее возвращение второй линии в строй важно, так как электроснабжение по двум высоковольтным линиям значительно повышает устойчивость энергосистемы станции. Важно это и для надежного обеспечения теплоснабжения станции и города Энергодара.

Линии связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций были повреждены во время обстрела со стороны ВСУ 16 декабря. В результате отключилась линия "Ферросплавная-1", ЗАЭС снабжалась энергией за счет одной внешней линии "Днепровская", передает РИА Новости.