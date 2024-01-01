Невеста-внучка Лепса взбудоражила народ смелым фото в мехах

В 2024 году Григорий Лепс представил публике свою новую возлюбленную. Артист появился на красной дорожке в сопровождении юной красавицы Авроры Кибы. Пара объявила, что готовится к свадьбе. Называли и дату торжества. "Поженимся летом", — говорил Григорий. Однако уже очередной Новый год на носу, а грандиозного события так и не случилось.

Тем не менее, влюбленные продолжают вместе выходить в свет, демонстрируя полную идиллию. Кроме того, Аврора стала сниматься на телевидении, ее зовут на интервью самые известные блогеры. Роман студентки с 63-летним певцом остается одной из самых обсуждаемых тем отечественного шоу-бизнеса.

Подогревает интерес публики и сама Аврора. Девушка скандалит с другими знаменитостями и публикует дерзкие фото. Так, к Новому году невеста-внучка Лепса предстала в образе Снегурочки. Аврора надела белоснежную шубу с длинным ворсом и массивные сапоги-казаки с вышивкой. Дополнил образ лишь яркий макияж.

Киба приняла расслабленную позу, расположившись на кожаном диване. Кадры взбудоражили народ. В комментариях под постом Авроре написали сотни лестных слов, а сам Лепс поставил лайк. Пользователи Сети восхитились красотой студентки и отметили ее невероятно длинные ноги.

"Как красиво! Ноги шикарные!"; "Эх, повезло Григорию!"; "Огонь!"; "Вау…; "Вот это ножки!"; "Аврора прям настоящая снегурочка! А Дед где?" — написали поклонники под снимком невесты Григория Лепса.