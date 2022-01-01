Зеленский обзвонил "друзей" в ЕС после сообщений об атаке на резиденцию Путина

Владимир Зеленский обзвонил своих европейских "друзей" после сообщений об атаке на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Свою причастность к попытке теракта глава киевского режима отрицает.

Как сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале, сначала он позвонил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу. Зеленский поблагодарил своего немецкого коллегу "за советы" - при этом взять на себя ответственность за попытку удара в Новгородской области он отказался.

Украинский лидер также позвонил президенту Латвии Эдгару Ринкевичу и поблагодарил его за поддержку Киева с 2022 года. Связался Зеленский также с президентом Финляндии Александром Стуббом, которому рассказал о подготовке встреч в Европе.