Орбакайте из-за мужа попала в неловкую ситуацию в Куршевеле: всех подняли на уши

Кристина Орбакайте перед Новым годом покинула США. Певица с семьей отправилась в Европу. К празднику артистка, ее муж Михаил Земцов и дочь Клавдия готовятся в Куршевеле. Они уже расположились в одном из горных шале.

Но, когда муж Орбакайте хотел покататься на лыжах, произошел казус. Михал очень высокий, и размер ноги у него не маленький, но Земцов не возит с собой снаряжение, а предпочитает все брать на месте. Из-за этого возникла неловкая ситуация, на курорте не оказалось горнолыжных ботинок 48-го размера.

О произошедшем, краснея, рассказала Кристина. По словам певицы, Земцов пришел в магазин и хотел арендовать костюм, лыжи и ботинки. Продавцы опешили, узнав, какой размер нужен Михаилу. Весь Куршевель поставили на уши, чтобы дорогой клиент не чувствовал себя ущемленным. Земцов же не сильно расстроился и отметил, что так происходит каждый раз, когда он приезжает на горнолыжный курорт.

Не известно, отправится ли после Куршевеля Орбакайте на Кипр. Но учитывая, как близко она к маме, поклонники Аллы Пугачевой очень надеются, что встреча состоится. Тем более Новый год Примадонна будет встречать одна с младшими детьми, поскольку ее муж задействован на двух подряд корпоративах — 31 декабря и 1 января.