Силы противовоздушной обороны отразили террористическую атаку киевского режима на резиденцию президента России в Новгородской области. В период с 28 по 29 декабря ПВО сбила 91 украинский дрон, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве раскрыли детали атаки дронов ВСУ. По данным военных, над территорией Брянской области ПВО в течение ночи было перехватила 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, летевших в направлении Новгородской области.

Один дрон ВСУ, летевший в направлении Новгородской области, уничтожен над Смоленской областью. Над самим Новгородским регионом до 7 часов утра ликвидировано 18 беспилотников, еще 23 БПЛА перехвачено с 7.00 до 9.00. Дроны летели в направлении резиденции президента России.