Найдены тела двух жертв богородского маньяка: закопал нянь в огороде

Дмитрий Артамошин, которого позже прозвали богородским маньяком, заманивал жертв в свой дом под видом работы няней. С мужчиной жил сын, за которым якобы и должны были присматривать девушки.

Преступника задержали в ноябре. Уже было известно, что он убил двоих — 19-летнюю Алену и 25-летнюю Марию. Но тела девушек оперативно найти не удалось. Артамошина же отправили в СИЗО.

Разоблачила маньяка одна из его жертв. Девушке удалось сбежать, она пришла в полицию и рассказала, что доверчивые женщины приходили к Артамошину домой, надеясь получить работу, после чего бесследно исчезали.

По предварительным данным, Мария и Алена попали в лапы маньяка в числе первых. Он накачивал их запрещенными веществами, подвергал насилию, а когда девушки перестали реагировать на происходящее, убил их и спрятал тела. По данным SHOT, Артамошин закопал жертв в огороде.

"В результате осмотра территории его участка криминалистами в компостной яме на глубине двух метров обнаружено тело одной из девушек, затем в колодце — тело другой", — сообщили правоохранители.

Ранее одна из жертв Артамошина — Анна — пришла на шоу "Пусть говорят" и рассказала о пережитых ужасах. По словам девушки, маньяк почему-то сам ее отпустил. Анна занимается с психологом, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Также известно, что Артамошин издевался над собственной женой, женщина сбежала, но не смогла забрать с собой девятилетнего сына. Преступник опаивал ребенка неустановленным веществом и избивал его. Информацию о местах захоронений двух жертв следствию удалось получить после работы психологов и криминалистов с сыном маньяка.

Артамошин ранее был судим за угон автомобиля и воровство техники. Маньяк считал себя эзотериком и всех своих жертв похищал 27 числа.