Лавров рассказал, как киевский режим должен получить мандат на заключение мирных договоренностей

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинскому народу нужно дать возможность определить свою судьбу. На Украине нужно провести выборы, прозрачную и честную избирательную кампанию, в которой будут участвовать все заинтересованные политические силы. Об этом глава МИД РФ рассказал в интервью РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что президентские полномочия Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года. Выборы на Украине должны состояться, как это предписано законодательством.

"Руководство в Киеве должно получить мандат на заключение мирных договоренностей", — сказал глава МИД РФ.

Он добавил, что организация выборов не должна использоваться как предлог для временного прекращения боевых действий с целью перевооружения ВСУ.

"Выборы – не самоцель. Необходимо работать, прежде всего, над юридически обязывающими гарантиями устранения первопричин конфликта", — отметил Лавров.