Трамп разгневан после атаки ВСУ на резиденцию президента России

Дональд Трамп резко осудил атаку ВСУ на резиденцию президента России. Отвечая на вопросы журналистов перед встречей с израильским премьером Нетаньяху, американский лидер заявил: действия Киева нельзя оправдать обороной. Да и время для нападения выбрано самое неудачное - когда стороны в ходе переговоров уже приблизились к мирному соглашению.

"Мне это не нравится. Это нехорошо. Я узнал об этом сегодня рано утром от президента Путина. Вы знаете о ракетах "Томагавк"? Я не хотел и не стал поставлять их Украине. Одно дело сражаться – потому что они сражаются. Другое дело – атаковать его дом. Сейчас деликатный момент, неподходящее время для этого. Я был очень зол, когда услышал о произошедшем", - сказал Трамп.