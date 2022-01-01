Россия вернула около 2,3 тысячи военнослужащих и порядка 170 гражданских лиц. Об этом рассказал во вторник, 30 декабря, заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин.

Как уточнил дипломат в интервью "Известиям", произошло это в результате достигнутых в Стамбуле в 2025 году договоренностей с Украиной. В ответ украинской стороне было возвращено порядка 2,4 тысячи военнослужащих и тоже около 170 гражданских лиц.

Кроме того, Россия передала украинской стороне около 12 тысяч тел их погибших военнослужащих, нам возвращено около 200 тел.

Галузин подчеркнул, что киевским режимом насильно удерживаются 12 российских граждан, насильно угнанных из Курской области во время бандитского вторжения украинских боевиков в регион.

Ранее один из украинских военнослужащих рассказал, что сдался в плен после разговора с братом — российским бойцом СВО. Проживавшая на Украине семья переехала в Россию еще до 2022 года, однако один из сыновей остался ухаживать за тяжелобольной бабушкой. После начала войны ТЦК отправила его воевать за украинских националистов, однако парень решил сдаться в плен, поняв, на чьей стороне правда.

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подчеркивала, что Россия и Украина — единый народ, почти у каждого из нас есть друзья или родные, которые "остались на другой стороне". Омбудсмен рассказала, что сторонам удалось наладить алгоритм взаимодействия, который позволял бы воссоединяться родным людям.