Арзамасова сообщила о горе в семье: "Не выразить грусть словами"

Известная актриса, звезда комедийного сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова рассказала о горе в семье. Умерла ее бабушка.

"Не выразить грусть словами. Хочу верить, что там на небесах они с дедом встретятся и больше уже никогда не расстанутся", - выразила надежду скорбящая Арзамасова.

Она рассказала, что ее близкие до самой смерти прожили вместе и были счастливы и очень любили друг друга. "Деду шел 91-ый год, когда он сказал: "Шурочка, я так тебя люблю. Другие столько не живут, сколько я тебя люблю". Один раз так сказал. Прожили вместе почти 65 лет. Никогда не забуду его ответ на мой вопрос, за что он ее полюбил: "Во-первых, она… веселая. А во-вторых, - надежная". Вот и всё…" - заключила актриса в своем официальном телеграм-канале.

В комментариях многочисленные поклонники постарались поддержать Елизавету Арзамасову. Интернет-пользователи выразили соболезнования актрисе и написали ей теплые слова. Кроме того, звезду сериала "Папины дочки" поддерживают любящий супруг, прославленный фигурист и продюсер Илья Авербух, и их двое детей Лев и Лия.